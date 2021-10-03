Библиотека "МЭШ" создала подборку приложений о Сергее Есенине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ко дню рождения поэта Сергея Есенина в библиотеке "МЭШ" создали подборку приложений из видеолекций, кроссворда и кинохроники. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

Уточняется, что благодаря подборке школьники смогут узнать подробности о судьбе и творчестве поэта. Посмотрев видеолекцию, они познакомятся с детством и юношеством, а также с началом творческого пути Есенина. В видеосюжете можно послушать стихотворение "Гой ты, Русь, моя родная" в исполнении актера Сергея Безрукова.

"Те, кто хорошо знаком с творчеством поэта, могут проверить свои знания и решить кроссворд. Здесь потребуется вспомнить, в каком журнале впервые опубликовался Сергей Есенин, кому посвящены строки "Мечтая о могучем даре // Того, кто русской стал судьбой…" и многое другое", – говорится в сообщении.

В библиотеке "МЭШ" также можно посмотреть уникальные кадры документальной кинохроники с участием Сергея Есенина и американской танцовщицей Айседорой Дункан.

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