Писателя Марию Степанову включили в "длинный список" Международной Букеровской премии

Фото: Агентства "Москва"/Кирилл Зыков

Писательница из Российской Федерации Мария Степанова была включена в "длинный список" Международной Букеровской премии. Она присуждается в области литературы на английском языке, заявили ТАСС организаторы.

Попадание в список из 13 авторов, которые представляют 12 стран, Степановой обеспечила книга-эссе "Памяти памяти". В ней рассказывается о личной и исторической памяти. Писательница в произведении поделилась историей своей семьи.

В 2018 году это произведение удостоилось российской литературной премии "Большая книга".

"В нынешнем формате, к которому мы пришли в 2016 году, Степанова – первый российский писатель, включенный в "длинный список". В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая", – уточнили в оргкомитете.

Члены жюри под председательством британской писательницы Люси Хаджес-Холлетт отобрали 13 работ "длинного списка" из 125 произведений.

Международная Букеровская премия учреждена в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы каждый год. Известно, что победителем может стать автор, чью работу перевели на английский язык и опубликовали в Ирландии или Соединенном Королевстве.

В декабре были объявлены лауреаты литературной премии "Большая книга". Первое место занял автор Александр Иличевский с произведением "Чертеж Ньютона".