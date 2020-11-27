Россияне назвали Лили Поттер главной мамой в кино и литературе

Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II", 2011, реж. – Д. Йейтс

Лили Поттер признана самой популярной матерью среди литературных персонажей, сообщает "Газета.ру".

Опрос провел книжный сервис "ЛитРес" совместно с сервисом Amediateka. За героиню проголосовали 36,5% опрошенных пользователей. Также опрошенные выделили маму Дяди Федора из произведений Эдуарда Успенского. Она набрала 29,3%. Третье место досталось еще одному персонажу из мира Джоан Роулинг – Молли Уизли (26%).

Лили Поттер также оказалась на лидирующих позициях в рейтинге среди мам в кино. Ее любовь, сумевшая защитить сына, покорила 41% опрошенных. На втором месте – Дейенерис Таргариен из сериала "Игра Престолов", на третьем – слониха из советского мультфильма "Мама для мамонтенка".

Ранее россияне назвали самые любимые экранизации. Первое место рейтинга занял "Гарри Поттер". За ним идут экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля".

Также в рейтинг попали "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка". Пользователи в том числе высоко оценили "Войну и мир" Сергея Бондарчука, "Джейн Эйр", сагу "Сумерки" и легендарный "Бойцовский клуб".