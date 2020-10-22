Россияне назвали самые любимые экранизации

Фото: кадр из фильма “Гарри Поттер и Тайная комната”, режиссер Крис Коламбус
Книжный сервис "ЛитРес" совместно с платформой Okko провели опрос, посвященный экранизациям известных книг. Об итогах исследования сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Первое место рейтинга экранизаций занял "Гарри Поттер". Кроме того, россияне считают очень удачными экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля".
Также в рейтинге можно найти "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка". Пользователи оценили "Войну и мир" Бондарчука, "Джейн Эйр", сагу "Сумерки" и легендарный "Бойцовский клуб".
"В ходе опроса россияне определили и самые неудачные экранизации в истории кинематографа. На первом месте по количеству голосов оказались "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко. На втором месте – "Темная башня". И если "Властелин колец" Питера Джексона оказался в топе у россиян, то "Хоббит" по роману Толкина занял третье место в рейтинге самых неудачных экранизаций в истории кинематографа", – отметили в компании "ЛитРес".
Также в пресс-службе рассказали, что больше половины россиян сначала прочитает или прослушает книгу, а только потом будет смотреть фильм или сериал. Также исследование позволило узнать, что экранизации оказывают прямое влияние на продажи книг.
"Например, в сентябре 2019 года, когда в России состоялась премьера фильма "Щегол", продажи одноименного романа Донны Тартт выросли на 186% в сравнении с предыдущим месяцем", – отметили в сервисе.
Ранее специалист рассказала о том, какие книги лучше читать с детьми. Сотрудница библиотеки № 250 Лариса Робенкова предложила прочитать с малышами книги японского писателя Кадзуо Ивамуры "14 лесных мышей".
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