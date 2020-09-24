Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I", режиссер Дэвид Йейтс

Актер Дэниэл Рэдклифф готов вернуться к роли Гарри Поттера, но со своими условиями, передает "Газета.ру".

Актер заявил, что не хотел бы работать вместе с писательницей Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты фильмы о Гарри Поттере. Дело в том, что Рэдклифф был крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров.

"Трансгендерные женщины – это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека", – заявил Рэдклифф.

Ранее вышел трейлер новой игры по вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Игру представила компания Avalanche Software. Действие разворачивается задолго до событий, описываемых в книгах Джоан Роулинг, и даже до происходящего в кинофраншизе "Фантастические твари".

В августе сообщалось, что первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более одного миллиарда долларов. Кинолента заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая, заработав 13,6 миллиона долларов.

