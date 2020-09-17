Вышел трейлер новой игры по "Гарри Поттеру"

Видео: youtube.com/PlayStation

Вышел трейлер новой игры по вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Игру представила компания Avalanche Software.

Время действия – XIX век. Действие разворачивается задолго до событий, описываемых в книгах Джоан Роулинг и даже до происходящего в кинофраншизе "Фантастические твари".

Главным героем игры является ученик школы волшебства "Хогвартс", он получил доступ к древней тайне, которая может внести смуту в мир магии.

Игроков ждет открытие нового фантастического мира. Они смогут виртуально готовить зелья, научатся заклинаниям и попробуют кастомизировать персонажей.

Hogwarts Legacy появится в продаже в 2021 году. Она будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и PC.

Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Премьера фильма впервые состоялась в 2001 году.

Последний фильм франшизы – "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" – вышел на большие экраны в 2011 году.