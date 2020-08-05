Актер из "Гарри Поттера" рассказал о своей наркозависимости

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Фото: АР/Taylor Jewell/Invision
Британский актер Джейсон Айзекс рассказал о том, что раньше он был наркозависимым, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"К 16 годам я уже пережил увлечение алкоголем, и тогда у меня начинался многолетний роман с наркотиками", – рассказал актер, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.
Он рассказал, что наркозависимость продлилась 20 лет. Комментируя причину такого пристрастия к запрещенным веществам, Айзекс отметил, что тогда он не хотел быть думающим и чувствующим человеком.
Он заявил, что в те времена он совершал поступки, о которых необходимо сожалеть. В конце концов, Айзекс смог побороть наркозависимость, научившись находить радость в простых вещах.
Ранее автор знаменитой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о том, что пережила сексуальное насилие в молодости. Она поделилась пережитым на фоне обвинений писательницы в ненависти к трансгендерным и транссексуальным людям.
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