Актер из "Гарри Поттера" рассказал о своей наркозависимости

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Британский актер Джейсон Айзекс рассказал о том, что раньше он был наркозависимым, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"К 16 годам я уже пережил увлечение алкоголем, и тогда у меня начинался многолетний роман с наркотиками", – рассказал актер, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

Он рассказал, что наркозависимость продлилась 20 лет. Комментируя причину такого пристрастия к запрещенным веществам, Айзекс отметил, что тогда он не хотел быть думающим и чувствующим человеком.

Он заявил, что в те времена он совершал поступки, о которых необходимо сожалеть. В конце концов, Айзекс смог побороть наркозависимость, научившись находить радость в простых вещах.

Ранее автор знаменитой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о том, что пережила сексуальное насилие в молодости. Она поделилась пережитым на фоне обвинений писательницы в ненависти к трансгендерным и транссексуальным людям.