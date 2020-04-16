Warner Bros. может выпустить фильм о приключениях сына Гарри Поттера

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", режиссер Дэвид Йейтс

В Сети появились подробности подготовки сиквела серии фильмов о Гарри Поттере, производством которого якобы занимается компания Warner Bros., сообщает RT.

По данным СМИ, в кинокомпании все еще собираются снять новый фильм франшизы, однако полностью экранизировать пьесу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя" не будут. Ожидается, что выпустят лишь оригинальную историю, частично основанную на произведении писательницы.

Студия уже ищет актеров, и в числе кандидатов на роль сына Гарри Альбуса Поттера – 17-летний Леви Миллер. Отмечается, что актер слишком взрослый для школьника, в связи с чем можно сделать вывод, что события картины будут разворачиваться в последние годы обучения Альбуса в Хогвартсе или после окончания школы.

Слухи о сиквеле "Гарри Поттера" начали появляться в феврале прошлого года, после того как исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф в одном из интервью заявил, что история обязательно получит продолжение.

Позже журналистам удалось узнать, какой сюжет ляжет в основу новой части фильма. В частности, сообщалось, что действие будет происходить спустя 20 лет. Большая часть актерского состава будет сохранена, однако будут добавлены и новые сюжетные линии.

Так, среди главных персонажей появится дочь Волан-де-Морта. По сюжету она будет пытаться воскресить отца. Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус. Известно, что именно на знакомстве с этим героем заканчивается последняя книга о волшебнике.