Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более 1 млрд долларов

Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год, реж. Крис Коламбус
Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Премьера ленты впервые состоялась в 2001 году, передает Variety.
В выходные лента, основанная на серии книг британской писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая, заработав 13,6 миллиона долларов.
Благодаря повторным сеансам общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов.
Последний фильм франшизы – "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" – вышел на большие экраны в 2011 году. Главные роли в фильмах о Гарри и его друзьях из Хогвартса исполнили Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.
Ранее Джоан Роулинг объявила о публикации своего черновика десятилетней давности. По словам автора, ее работа не относится ко вселенной, в которой разворачиваются события книг о Гарри Поттере.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: