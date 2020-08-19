Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более 1 млрд долларов

Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год, реж. Крис Коламбус

Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Премьера ленты впервые состоялась в 2001 году, передает Variety.

В выходные лента, основанная на серии книг британской писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая, заработав 13,6 миллиона долларов.

Благодаря повторным сеансам общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов.

Последний фильм франшизы – "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" – вышел на большие экраны в 2011 году. Главные роли в фильмах о Гарри и его друзьях из Хогвартса исполнили Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Ранее Джоан Роулинг объявила о публикации своего черновика десятилетней давности. По словам автора, ее работа не относится ко вселенной, в которой разворачиваются события книг о Гарри Поттере.