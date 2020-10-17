Специалист назвала книги для чтения с малышами и детьми постарше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Книги способны сделать домашний вечер для всей семьи более приятным, считает сотрудница библиотеки № 250 Лариса Робенкова. Специалист рассказала, какие произведения помогут увлечь ребенка сильнее, чем гаджеты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С малышами можно читать серию книг японского писателя Кадзуо Ивамуры "14 лесных мышей", которая состоит из 12 книг. Они повествуют истории о мышином семействе из мамы, папы, деда, бабули и 10 мышат-малышей.

Отмечается, что в книге много ярких иллюстраций. Первая вышла в 1983 году. Тогда Кадзуо Ивамура получил за нее премию Japan Picture Book Award.

Также с маленькими детьми можно разучивать стихотворения Риммы Алдониной, которые рассказывают про необитаемый остров, рыб, животных. Произведения подойдут для тренировки памяти.

Римма Алдонина является поэтессой, членом Союза писателей России, заслуженным архитектором РФ.

Книжку "Бабушка, что такое зависть?" Ирины Даниловой специалист рекомендует для учеников начальной школы. Произведение рассказывает о мудрой бабушке, которая помогает своему внуку Андрюше справиться с чувством зависти из-за того, что его не взяли в путешествие мама и брат.

Также с детьми постарше Лариса Робенкова советует прочесть книгу "Я кот", которая является частью серии "AnimalBooks. Занимательная зоология". Автором произведения стал актер театра и кино, народный артист России Сергей Юрский. В нем он рассказал про самых больших котов, про "кошачью" страну и многое другое.

Провести приятный вечер с подростком поможет книга Тамары Крюковой "Блог Кото-сапиенса" про кота Барсика. Она является продолжением популярного "Дневника Кото-сапиенса". Специалист отмечает, что данные произведения читаются легко.

Книга Алины Бронски "И про тебя там написано" также подойдет для чтения подросткам. Она отражает их жизнь, показывает обособленность от окружающего мира. Произведение учит, как находить выходы из тупика, спасать друг друга и делать жизнь лучше.

Ранее сообщалось, что библиотеки департамента культуры города Москвы организуют виртуальные встречи с современными российскими поэтами, прозаиками, переводчиками, журналистами и критиками. Участники смогут пообщаться с ними и задать интересующие вопросы.

В октябре пройдет 13 встреч с писателями, расписание которых можно посмотреть на сайте "Онлайн.Библиогород". В конце этого месяца там опубликуют программу на ноябрь.

