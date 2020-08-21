Собянин: более миллиона старых изданий забрали желающие в рамках проекта "Списанные книги"

Фото: vk.com/mossobyanin

Более миллиона старых изданий нашли новых хозяев за четыре года работы проекта "Списанные книги". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он рассказал, что акция была запущена для того, чтобы качественные старые книги не были сданы в макулатуру. Глава города отметил, что они пригодились другим людям, хотя и не были нужны нынешним пользователям библиотек.

"Времена меняются. Сегодня мы все чаще читаем книги при помощи электронных гаджетов, а в библиотеки приходим, чтобы поработать на компьютере в тишине. Ну а старые добрые книги, которые без движения стоят на полках? Не сдавать же в макулатуру крепкие качественные издания, которые помнят тепло десятков человеческих рук", – отметил Собянин.

Он напомнил, что в рамках акции все желающие могут бесплатно забрать старые издания из библиотек. Собянин отметил, что проект нацелен и на выдачу толстых литературных журналов прошлых лет. Глава города сообщил, что благодаря акции книги уходят не только москвичам, но и жителям других регионов.

"Чтобы стать участником проекта "Списанные книги", необходимо зарегистрироваться на портале knigi.bibliogorod.ru, выбрать нужное издание и забронировать его. Спустя некоторое время читатель получит сообщение на электронную почту о готовности заказа и сможет приехать за книгой в библиотеку", – напомнил Собянин.

Он добавил, что такой возможностью воспользовались более 101 тысячи столичных жителей. Акция также вошла в десятку лучших проектов в номинации "Интернет-проект премии Рунета".

Ранее стало известно, что столичные библиотеки планируют подарить москвичам более 162 тысяч книг в рамках вышеуказанного проекта. Со списком доступных изделий можно ознакомиться на портале mos.ru. Сообщалось, что в перечень вошли преимущественно произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, научно-популярные, научно-технические издания и периодика разных лет.