Дептранс Москвы запустил приложение с бесплатными книгами

28 августа, 19:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Департамент транспорта Москвы и Национальная электронная библиотека запустили мобильное приложение для чтения книг с мотивационной программой. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
В сервисе "Свет" будет обеспечен свободный доступ к книгам. В нем можно ставить цели, наблюдая за своими результатами или успехами друзей. О каждой книге есть дополнительная информация, доступны также тесты.
Сейчас в приложение загружена тысяча произведений, коллекция будет пополняться – не только книгами, но и спектаклями, фильмами, музыкой.
На 60 станциях МЦД можно будет попасть в онлайн-библиотеку. Там установят плакаты с соответствующими QR-кодами, они уже размещены на станции Стрешнево. Отсканировав QR-код, пассажир получает доступ к одному из 700 произведений проекта.
В апреле был создан портал "Онлайн.Библиогород". С его помощью можно подобрать новые книги, поучаствовать в мероприятиях в цифровом формате и посмотреть видеоматериалы.
В июле на портале открылся новый раздел – "Писатели-юбиляры – 2020". На платформе реализуют функцию, с помощью которой на странице писателя можно будет сразу ознакомиться с пятью лучшими его произведениями. Будут указаны ссылки на бесплатное прочтение или прослушивание этих работ.
Раздел планируется обновлять в конце каждого месяца. Вносить будут данные о тех авторах, у которых в предстоящий месяц будет юбилей.
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