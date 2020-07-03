Истории об отечественных литераторах представят в проекте "Онлайн.Библиогород"

Фото: И. Крамской. Портрет Александра Сергеевича Грибоедова. 1873 год
Новый раздел "Писатели-юбиляры – 2020" откроется на портале "Онлайн.Библиогород" в субботу, 4 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков – Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Первой в разделе появится информация о девяти авторах, чьи юбилеи или уже отмечались, или только еще будут. К ним относятся:
На платформе реализуют функцию, с помощью которой на странице писателя можно будет сразу ознакомиться с пятью лучшими его произведениями. Будут указаны ссылки на бесплатное прочтение или прослушивание этих работ.
Раздел планируется пополнять в конце каждого месяца. Вносить будут данные о тех авторах, у которых в предстоящий месяц будет юбилей. Например, в июле пользователям напомнят о 140-летии со дня рождения Александра Грина (23 августа) и 95-летии со дня рождения Юрия Трифонова (28 августа).
Портал "Онлайн.Библиогород" был создан Московской дирекцией по развитию культурных центров департамента культуры в апреле 2020 года. С его помощью можно подобрать новые книги, поучаствовать в мероприятиях в цифровом формате, а также посмотреть видеоматериалы.
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