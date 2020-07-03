Истории об отечественных литераторах представят в проекте "Онлайн.Библиогород"

Фото: И. Крамской. Портрет Александра Сергеевича Грибоедова. 1873 год

Новый раздел "Писатели-юбиляры – 2020" откроется на портале "Онлайн.Библиогород" в субботу, 4 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков – Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Первой в разделе появится информация о девяти авторах, чьи юбилеи или уже отмечались, или только еще будут. К ним относятся:



Александр Грибоедов (15 января – 225 лет со дня рождения),

Антон Чехов (29 января – 160 лет со дня рождения),

Борис Пастернак (10 февраля – 130 лет со дня рождения),

Всеволод Иванов (24 февраля – 125 лет со дня рождения),

Михаил Шолохов (24 мая – 115 лет со дня рождения),

Данте Алигьери (конец мая – 755 лет со дня рождения),

Александр Твардовский (21 июня – 110 лет со дня рождения),

Антуан де Сент-Экзюпери (29 июня – 120 лет со дня рождения),

Лев Кассиль (10 июля – 115 лет со дня рождения).

Среди необычных материалов, которые представят на платформе "Онлайн.Библиогород" – архивное прочтение романа "Тихий Дон" его автором, Михаилом Шолоховым. Кроме того, Эдуард Люшин, заведующий библиотекой № 183 имени Данте Алигьери, прочтет лекцию о знаменитом итальянском писателе.

На платформе реализуют функцию, с помощью которой на странице писателя можно будет сразу ознакомиться с пятью лучшими его произведениями. Будут указаны ссылки на бесплатное прочтение или прослушивание этих работ.

Раздел планируется пополнять в конце каждого месяца. Вносить будут данные о тех авторах, у которых в предстоящий месяц будет юбилей. Например, в июле пользователям напомнят о 140-летии со дня рождения Александра Грина (23 августа) и 95-летии со дня рождения Юрия Трифонова (28 августа).

Портал "Онлайн.Библиогород" был создан Московской дирекцией по развитию культурных центров департамента культуры в апреле 2020 года. С его помощью можно подобрать новые книги, поучаствовать в мероприятиях в цифровом формате, а также посмотреть видеоматериалы.

