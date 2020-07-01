Две библиотеки подключились к единому читательскому билету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Единый электронный читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают в Центральной городской молодежной библиотеке (ЦГМБ) имени Светлова и библиотеке-читальне имени Тургенева. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Обе библиотеки, которые присоединились к ЕЧБ, являются одними из старейших в Москве. Их фонды насчитывают в совокупности 268,2 тысячи книг. И Светловка, и Тургеневская – не просто читальни, а полноценные информационно-культурные центры, оборудованные местами для работы и учебы", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.
Он отметил, что в библиотеках имеются компьютеры, которые предоставляют читателю доступ в интернет и к электронной базе данных книг. Сами культурные учреждения, по словам Шакрыла, постоянно проводят выставки, семинары и лекции для своих посетителей.
Единый читательский билет – небольшая пластиковая карта. На ее лицевой стороне изображены книжные полки, а на обратной нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, контакты (телефон или адрес электронной почты), а также данные о книгах, которые ему выданы.
Оформляют ЕЧБ бесплатно, процесс занимает не более 10 минут. Тем, кто пришел в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Для этого необходимо предъявить паспорт, в котором есть отметка о постоянной регистрации по месту жительства в Москве или Московской области.
В систему уже занесено более семи миллионов изданий, среди которых – газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература. Перечень библиотек, в которых действует единый читательский билет, опубликован на портале "Библиогород".
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