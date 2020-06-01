Столичные библиотеки запустили программу летнего чтения для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 июня в столичных библиотеках стартовала программа летнего чтения в онлайн-формате для школьников. Тема 2020 года – "Любимые писатели планеты". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, участникам предстоит прочитать за лето несколько книг известных российских и зарубежных авторов, а затем написать о каждой из них отзыв в творческий дневник.

"Эта общегородская акция пройдет уже в третий раз. Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу – прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведем 20 сентября", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Заммэра напомнила, что впервые программа проходила в 2018 году под лозунгом "Лето – время увлечений!". Участники могли брать тематические книги в столичных библиотеках, туда же они относили свои творческие дневники. Темой акции прошлого года стали путешествия. Тогда в программе приняли участие более трех тысяч детей и подростков.

Чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на сайт "Библиогород" и заполнить электронную заявку на участие, указав в ней количество книг, которые ребенок планирует прочитать за лето (не менее трех). Затем из предложенного списка нужно выбрать округ или же одну из центральных библиотек города. Это нужно для того, чтобы организаторы могли планировать проведение церемоний награждения.

Главный библиотекарь, психолог детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина ранее порекомендовала москвичам новый список книг для детского чтения. Она предложила познакомить малышей с Петсоном, Финдусом и Мэри Поппинс.

Так, в частности, книга про добродушного старика Петсона и его котенка Финдуса под названием "Петсон идет в поход" Свена Нурдквиста увлечет деток историями о путешествиях героев. Смешные иллюстрации сделают прочтение книги наиболее увлекательным.

Ранее москвичам советовали книги для домашнего прочтения. Так, в частности, горожанам предложили перечитать знакомые со школы произведения. Например, рассказы Константина Паустовского. Особое внимание жителей столицы попросили уделить вечной классике.

