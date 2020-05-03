Москвичам посоветовали книги для домашнего прочтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителям столицы порекомендовали читать книги во время самоизоляции. На портале мэра и правительства Москвы перечислили те произведения для домашнего прочтения, которые никогда не теряют своей актуальности.

Так, в частности, москвичам предложили перечитать знакомые со школы произведения. Например, рассказы Константина Паустовского.

Рассказ "Телеграмма" был написан им еще в 1946 году, однако история, преподнесенная писателем, интересна для прочтения до сих пор. Главной героиней рассказа выступает молодая женщина, уехавшая из деревни, которая бросила свою мать-старушку. Домой она возвращается только после получения телеграммы с тревожной новостью, написанной чужими людьми.

Также одним из классических произведений является "Турандот" Карло Гоцци. Это пьеса о любви, о жестокости, о власти. В центре повествования – красавица принцесса, которой чужды мысли о замужестве. Однако находится человек, который все же переворачивает ее представления о жизни.

Помимо этого москвичам советовали перечитать пьесы Островского. "Грозу" и "Снегурочку" отличает многое, но есть и то, что объединяет произведения. Это тема личности, оказавшейся во враждебном обществе.

"Когда я перечитала в очередной раз эту пьесу ("Снегурочка"), я открыла ее для себя совершенно по-новому. Это очень умная книжка, с большим количеством неочевидных с первого взгляда подтекстов", – рассказала художественный руководитель Театра на Таганке Ирина Апексимова.

В рекомендательный список для чтения попали и "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Произведение особенно будет интересно для прочтения или повторного ознакомления тем, кто любит страшные истории.

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