Десерт по рецепту Софьи Толстой и общение с писателями: как пройдет "Библионочь-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет в Москве в онлайн-формате. К ней подключатся библиотеки столицы, музеи и галереи столичного департамента культуры города, а также "Московский дом книги", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Присоединиться к ней смогут москвичи 25 апреля. Планируется, что главные мероприятия организуют на трех YouTube-каналах библиотек. Каждый из них представит определенную тематическую программу – детско-юношескую, лекционную и театральную.

"Москвичей, которые сейчас вынуждены оставаться дома, в Сети ждут насыщенные интересными событиями программы – лекции, встречи с известными писателями, спектакли и мастер-классы", – сообщили в департаменте культуры Москвы.

В этом году мероприятие будет проходить при участии 16 столичных библиотек, а также 15 городских музеев и галерей.

Часть событий "Библионочи-2020" посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для горожан покажут спектакли о Великой Отечественной войне, исполняет фронтовые песни, а также совершат виртуальную экскурсию по книгохранилищам.

Так, большинство онлайн-мероприятий городских учреждений ожидается в субботу с 19:00 до 23:00.

На странице Галереи XXI века в Facebook в 15:00 стартует онлайн-экскурсия "Там, где живут книги". Зрителям покажут, где и как хранят, продают издания в разных странах мира. Все желающие увидят снимки и ролики букинистической лавки в Венеции, маленьких передвижных библиотек Англии.

В Instagram галереи современного искусства "Ходынка" в 19:00 театральные актеры прочитают по ролям свои любимые истории из цикла писателя Станислава Лема "Звездные дневники Ийона Тихого".

В галерее "Выхино" организуют для детей от шести лет и их родителей онлайн-шоу "Маленький принц". Художник Лидия Миллер нарисует песком образы из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. В это время радиоведущая Алина Голубева будет читать текст автора. Присоединиться можно к мероприятию в 20:00 на страницах в Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.

В прямом эфире на YouTube-канале библиотек юга столицы продемонстрируют шоу под названием "Соседний стеллаж". В нем примут участие известные люди разных профессий. Например, знаменитый шеф-повар Константин Ивлев расскажет и покажет, как сделать десерт "Яблоки a la dophine". Готовить его он будет по рецепту из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой, жены писателя Льва Николаевича Толстого. Начало в 19:00.

Пообщаться с современными российскими писателями появится возможность благодаря библиотекам центра столицы. На YouTube-канале читален в 19:00 начнется прямой эфир онлайн-встречи "ЛитМост. Оставайтесь дома".

В 21:00 в аккаунте библиотеки № 48 в Instagram в прямом эфире писатель Евгений Чижов расскажет о своем романе "Собиратель рая".

В 18:00 на YouTube-канале "Московского дома книги" покажут видеозапись спектакля "Вечно живые" по одноименной пьесе Виктора Розова.

Кроме того, на YouTube-канале Дома-музея Марины Цветаевой в 17:00 будет лекция "Блокада Ленинграда в прозе Любови Шапориной и поэзии Натальи Крандиевской".

Известно, что на фоне ситуации с пандемией коронавируса в 2020 году всероссийская акция "Библионочь" впервые пройдет в формате онлайн не только в столице, но и во всей стране.

Ранее сообщалось, что музеи Московского Кремля запустили мультимедийный онлайн-проект.