Какие онлайн-мероприятия подготовили библиотеки Москвы на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские библиотеки запустили новые онлайн-проекты, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Найти материалы можно будет в социальных сетях и на сайтах культурных учреждений. Пользователей ожидают различные мастер-классы, экскурсии и познавательные статьи.

"Онлайн-проекты представляют собой подборки различных просветительских и развлекательных мероприятий. Например, горожанам предлагают познакомиться с книжными новинками, узнать правила поведения в интернете и совершить виртуальные туры по древним городам России, научиться создавать картины из шерсти", – рассказали в пресс-службе.

Так, библиотеки юга Москвы собрали свои онлайн-мероприятия в едином разделе "Библиоудаленка". В частности, в его рамках существует подраздел "Журнал", в котором пользователи смогут прочитать интересные познавательные статьи на самые разные темы. Также в "Библиоудаленке" можно будет ознакомиться с серией подкастов "Соседний стеллаж", представляющей из себя ряд мастер-классов. А подраздел "Видео" содержит в себе записи лекций, экскурсий и других виртуальных мероприятий.

Культурные учреждения северо-западной части столицы запустили онлайн-проект "Библиобудни". Каждый день в социальных сетях библиотек выкладывают тематические развлекательно-познавательные ролики. В рамках проекта действуют такие рубрики, как "Понедельник с восторгом", "Честный вторник", "ТехноСреда", "Детский четверг", "НеРеальная пятница", "Суббота с кастрюлей компота" и "Воскресенье на МАНГАле". Подробнее о содержании рубрик можно узнать в аккаунтах библиотек в социальных сетях.

Центральная библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой предлагает пользователям ознакомиться с материалами проекта "#Доставканадом". В них эксперты в разных областях рассказывают о способах досуга и сохранения психологического здоровья в условиях режима самоизоляции.

Так, психолог Виктория Шиманская уже дала советы руководителям по поводу адаптации к домашнему режиму и развития необходимых навыков. А в другом выпуске она рассказала, как подростки могут организовать свое пространство, когда вся семья находится дома.

Кроме того, 17 апреля выйдет лекция сотрудника библиотеки № 197 Андрея Дроздова, посвященная зарубежным комиксам.

Дом Н. В. Гоголя предоставит возможность пользователям отправиться в виртуальные туры по древним городам России. Так, 17 апреля желающие смогут попутешествовать по древнему Пскову в сопровождении сотрудника культурного учреждения Максима Юдова. 24 апреля Дом Н. В. Гоголя подготовит виртуальные туры в Суздаль и Владимир.

Библиотека имени М. А. Светлова организовала онлайн-лекторий "Винегрет". В рамках проекта пользователям показывают лекции, посвященные самым разным темам. Так, 14 апреля в 13:00 эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова расскажет о влиянии соблюдения правил поведения в интернете на эффективность работы и налаживание взаимоотношений с окружающими людьми. А 15 апреля в 19:30 журналист Мария Мастяева расскажет о функционировании мозга и нейромедиаторов на предмет позитивных ощущений и получения удовольствия.

"Отличительная особенность в том, что материалы появляются с определенной периодичностью на сайтах читален или на их страницах в соцсетях. Таким образом, становится легче искать и выбирать интересующее мероприятие и планировать его просмотр", – отметили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В связи с введенным в Москве режимом самоизоляции все городские культурные учреждения в настоящий момент закрыты для посещения. В связи с этим они расширяют свою онлайн-активность.

В частности, Музей Москвы запустит серию онлайн-встреч с экспертами в области столичной истории. Они расскажут о городских районах, их истории и наиболее известных местах. Первая встреча будет посвящена Ивановской горке, расположенной в столичном Китай-городе.