Серия онлайн-встреч со знатоками столичной истории стартует 15 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музей Москвы запускает серию онлайн-встреч со знатоками столичной истории. Первое мероприятие состоится 15 апреля, сообщили в пресс-службе организации.
"Научные сотрудники и экскурсоводы музея поговорят о районах города, их истории и знаковых местах. Трансляции будут проходить по вторникам в 19:00", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первая лекция будет посвящена Ивановской горке – старинном уголке Москвы на Китай-городе. Ее прочтет Мария Калиш.
Вторая встреча состоится 21 апреля. В ее рамках Павел Гнилорыбов поделится историей Чистых прудов, где размещены памятники конструктивизма и доходные дома, появившиеся в Средневековье.
Третья беседа затронет тему "города в городе", который находится между 1-й Тверской-Ямской, Лесной и Долгоруковской улицами. Следующие трансляции посвятят районам Щукино, Коломенское, Соколиная гора, Можайское и Перово.
Также для москвичей подготовили онлайн-мероприятия и столичные парки. В частности, Парк Горького подготовил виртуальную программу по обзору партерной части комплекса. Пользователи смогут узнать и историю появления "Острова танца". А в социальных сетях парка "Царицыно" жители столицы смогут "пройтись" по онлайн-выставке "Monument du costume. Картины жизни XVIII столетия".
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