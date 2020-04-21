Книжный фестиваль "Красная площадь" могут провести онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2020 году могут провести в формате онлайн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева.
"Мы наблюдаем за происходящим, и как развернется пандемия – никто представить не может. У нас есть два варианта – либо переводить фестиваль в виртуальный формат и запускать на все платформы, либо переносить", – заявил Григорьев.
Он добавил, что окончательное решение по проведению фестиваля будет принято ближе к 1 мая. При этом он отметил, что фестиваль готовится к проведению на Красной площади, а как будет на самом деле, пока никому не известно.
Григорьев также подчеркнул, что формат объявления короткого списка премии "Большая книга" пока не определен. Однако он уточнил, что эксперты мероприятия будут готовы к любому варианту его оглашения.
Ранее сообщалось, что российский кинофестиваль "Кинотавр" перенесли на осень в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. До этого о переносе всех мероприятий до мая заявили в Государственном Кремлевском дворце.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: