Книжный фестиваль "Красная площадь" могут провести онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2020 году могут провести в формате онлайн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева.

"Мы наблюдаем за происходящим, и как развернется пандемия – никто представить не может. У нас есть два варианта – либо переводить фестиваль в виртуальный формат и запускать на все платформы, либо переносить", – заявил Григорьев.

Он добавил, что окончательное решение по проведению фестиваля будет принято ближе к 1 мая. При этом он отметил, что фестиваль готовится к проведению на Красной площади, а как будет на самом деле, пока никому не известно.

Григорьев также подчеркнул, что формат объявления короткого списка премии "Большая книга" пока не определен. Однако он уточнил, что эксперты мероприятия будут готовы к любому варианту его оглашения.

Ранее сообщалось, что российский кинофестиваль "Кинотавр" перенесли на осень в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. До этого о переносе всех мероприятий до мая заявили в Государственном Кремлевском дворце.

