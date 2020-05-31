Составлен топ книг для детского чтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный библиотекарь, психолог детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина порекомендовала москвичам новый список книг для детского чтения. Она предложила познакомить малышей с Петсоном, Финдусом и Мэри Поппинс, передает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в частности, книга про добродушного старика Петсона и его котенка Финдуса под названием "Петсон идет в поход" Свена Нурдквиста увлечет деток историями о путешествиях героев. Смешные иллюстрации сделают прочтение книги наиболее увлекательным.
"Прогулки с Мэри Поппинс" в авторстве Элен Дрювер также будут интересны как для маленьких слушателей, так и для ребят постарше. Сказочные повести о необыкновенной няне сопровождаются ажурными иллюстрациями, от которых сложно отвести взгляд.
Также детей предлагают познакомить со сказками Льва Кузьмина "Дверь на лугу". Эти произведения душевные, поучительные и трогательные. Несмотря на простоту слога, они несут в себе глубокий смысл – детям точно будет, что обсудить, после их прочтения.
Трогательный рассказ "Кукла" Геннадия Черкашина также не оставит равнодушными юных читателей. Он повествует о маленькой девочке, которая оставила в блокадном Ленинграде самое дорогое, что у нее было – куклу, подаренную любимым дедушкой. В книге описаны переживания ребенка, который и после окончания войны не теряет надежды отыскать игрушку.
Подросткам же советуют прочесть книгу Ларса Соби Кристенсена под названием "Герман". На ее страницах читатели найдут историю 11-летнего мальчика, который не может жить так же беззаботно и непринужденно, как его ровесники из-за серьезной болезни. Пример, описанный в книге, доказывает, что никакая болезнь не способна повлиять на доброе сердце человека.
Помимо этого, ребятам постарше может понравиться книга "Враг" Давида Кали. Она учит в первую очередь состраданию, которое полезно развивать в каждом человеке.
Ранее москвичам советовали книги для домашнего прочтения советовали. Так, в частности, горожанам предложили перечитать знакомые со школы произведения. Например, рассказы Константина Паустовского. Особое внимание жителей столицы попросили уделить вечной классике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: