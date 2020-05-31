Составлен топ книг для детского чтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный библиотекарь, психолог детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина порекомендовала москвичам новый список книг для детского чтения. Она предложила познакомить малышей с Петсоном, Финдусом и Мэри Поппинс, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в частности, книга про добродушного старика Петсона и его котенка Финдуса под названием "Петсон идет в поход" Свена Нурдквиста увлечет деток историями о путешествиях героев. Смешные иллюстрации сделают прочтение книги наиболее увлекательным.

"Прогулки с Мэри Поппинс" в авторстве Элен Дрювер также будут интересны как для маленьких слушателей, так и для ребят постарше. Сказочные повести о необыкновенной няне сопровождаются ажурными иллюстрациями, от которых сложно отвести взгляд.

Также детей предлагают познакомить со сказками Льва Кузьмина "Дверь на лугу". Эти произведения душевные, поучительные и трогательные. Несмотря на простоту слога, они несут в себе глубокий смысл – детям точно будет, что обсудить, после их прочтения.

Трогательный рассказ "Кукла" Геннадия Черкашина также не оставит равнодушными юных читателей. Он повествует о маленькой девочке, которая оставила в блокадном Ленинграде самое дорогое, что у нее было – куклу, подаренную любимым дедушкой. В книге описаны переживания ребенка, который и после окончания войны не теряет надежды отыскать игрушку.

Подросткам же советуют прочесть книгу Ларса Соби Кристенсена под названием "Герман". На ее страницах читатели найдут историю 11-летнего мальчика, который не может жить так же беззаботно и непринужденно, как его ровесники из-за серьезной болезни. Пример, описанный в книге, доказывает, что никакая болезнь не способна повлиять на доброе сердце человека.

Помимо этого, ребятам постарше может понравиться книга "Враг" Давида Кали. Она учит в первую очередь состраданию, которое полезно развивать в каждом человеке.

Ранее москвичам советовали книги для домашнего прочтения советовали. Так, в частности, горожанам предложили перечитать знакомые со школы произведения. Например, рассказы Константина Паустовского. Особое внимание жителей столицы попросили уделить вечной классике.