Какие книги читать детям на самоизоляции

Сотрудники столичных библиотек порекомендовали читать детям книги в условиях самоизоляции. В частности, они предложили вспомнить классику скандинавской литературы для детей и заглянуть в книжки-картинки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, родителям с малышами советуют изучить книжку-картинку художника-графика Петра Багина под названием "В лесу". Иллюстрации в ней заинтересуют не только деток, но и взрослых. Книга очень познавательна – с ее помощью малышам можно рассказать о временах года и обитателях леса.

Также для детского чтения библиотекари рекомендуют книгу "Про козленка, который умел считать до десяти" Альфа Прейсена. Вместе с героями произведения ребенок сможет выучить цифры от 1 до 10, а также начать познавать порядковый счет.

Для ребят постарше рекомендуется выбрать "Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса". Ее написала Ирина Пивоварова. Эта книга идеально подойдет для учащихся начальной школы, поскольку в ней описаны все те ситуации, которые волнуют детей этого возраста. На страницах читатели найдут истории дружбы, ссор, а также первой любви.

Кроме того, будет интересна для прочтения книга "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлеф. Героем произведения выступает мальчик по имени Нильс, которые не любит учиться и всегда строит различные козни. Однако однажды домовой решает его проучить и уменьшает мальчика до размеров маленьких животных, которых он ранее обижал.

Также библиотекари подготовили список книг для подростков. В их число вошло произведение Станислава Олефира "Когда я был маленьким, у нас была война". Несмотря на сложность темы, книга будет поучительна и полезна для прочтения.

Есть в этом списке и фэнтези – "Северное сияние" Филипа Пулмана. В книге переплетаются магия и наука, фантастика и обычные человеческие переживания.

Ранее книги для домашнего прочтения советовали москвичам. Так, в частности, москвичам предложили перечитать знакомые со школы произведения. Например, рассказы Константина Паустовского. Особое внимание жителей столицы попросили уделить вечной классике.