В Роспотребнадзоре дали рекомендации для посетителей библиотек

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Роспотребнадзор разработал отдельные рекомендации по работе библиотек для профилактики распространения коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в документе определен порядок получения книг.

"Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждения получения книги читателем онлайн", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали отказаться от массовых мероприятий в библиотеках. Что касается торговли или работы общепита, то работа этих сфер будет восстановлена в соответствии с принятием соответствующих послаблений со стороны региональных властей.

Посещать библиотеки разрешено только в масках и перчатках. Помимо этого, на входе необходимо измерять температуру гостям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в рамках очередного этапа отмены коронавирусных ограничений в столице возобновляется работа библиотек. Помимо этого, открываются фитнес-центры и рестораны.

