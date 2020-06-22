В Москве отреставрируют одну из старейших библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Библиотеку № 3 имени Н. А. Добролюбова на Новом Арбате ждет капитальный ремонт. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, комплекс работ уже согласован.
"Библиотека ведет свою историю с середины XIX века, а спустя 100 лет она получила новое помещение рядом со Смоленской площадью. Сейчас одна из старейших библиотек Москвы располагается в угловой части первого этажа многоквартирного дома, построенного в 1950 году по индивидуальному проекту", – рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Проект реставрации здания подразумевает замену системы электроснабжения, частичную замену водопроводной системы и сантехники. Специалисты заменят отопительные приборы, вентиляционное оборудование, а также обновят активную противопожарную защиту.
Помимо инфраструктурных работ, планируется обновить штукатурку фасада и гранитный цоколь. Замене подлежат окна и двери. В самом помещении восстановят росписи и монументальную живопись, приведут в порядок элементы декора – в том числе дубовые стеллажи, шкафы и настенные панели.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении реставрационных работ в столице. Он отметил, что значительную роль в этом процессе играет министерство культуры.
Что нашли реставраторы Новодевичьего монастыря
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