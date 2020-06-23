Библиотеки столицы проведут 24-часовой поэтический онлайн-марафон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотеки востока Москвы 27 и 28 июня организуют 24-часовой поэтический онлайн-марафон, в котором поучаствуют 145 поэтов из 12 российских городов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Трансляция пройдет с 10:00 27 июня до 10:00 28 июня на странице библиотек востока Москвы в социальной сети "ВКонтакте". В течение суток 145 российских поэтов прочитают свои стихотворения в прямом эфире", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры, весной библиотеки города запустили поэтический квартирник, который имел у зрителей большой успех.

"Во время онлайн-марафона поэты из 12 городов страны в течение суток будут читать свои стихи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о старте общегородской программы летнего досуга "КультЛето". Для горожан организуют кружки и секции 77 культурных центров столичного департамента. Все занятия пока будут проходить в онлайн-формате, при возможности их перенесут в культурные центры. Основная часть всех курсов для детей и взрослых будет проходить на бесплатной основе. Программа продлится до 31 августа.