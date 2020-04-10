Наталья Сергунина рассказала о запуске проекта "Онлай.Библиогород"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном департаменте культуры рассказали о создании проекта "Онлайн. Библиогород", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На сайте собрали обширную подборку книг и других материалов из фондов библиотек и культурных центров. Есть разделы с видеозаписями и прямыми трансляциями. В них можно посмотреть лекции, спектакли, концерты, литературные чтения и обзоры", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В пресс-службе ведомства напомнили, что городские библиотеки обладают порталом "Библиогород". В нем сосредоточена вся информация, касающаяся мероприятий, адресов и режима работы столичных культурных учреждений.

"Сейчас культурные учреждения закрыты для посещения, но продолжают работать в Сети и готовят различные программы для интернет-пользователей. Именно поэтому мы и решили создать проект "Онлайн. Библиогород". Больше не нужно каждый раз заходить на сайты, страницы в соцсетях и YouTube-каналы учреждений, чтобы найти, например, видеолекции или мастер-классы", – прокомментировали в пресс-службе.

В состав интернет-проекта вошли четыре раздела. В частности, в "Электронных ресурсах" москвичи смогут найти свыше 20 сайтов, на которых размещены электронные издания и аудиокниги. Чтобы получить доступ к порталам, необходимо пройти регистрацию.

В "Электронных ресурсах" интересующиеся смогут найти оцифрованные фонды некоторых библиотек. Так, Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова открыла доступ к изданиям 1564-2001 годов. Среди них присутствуют как научная литература и журналы, так и художественные книги.

Для любителей музыки в разделе подготовлен архив Московской электронной нотной библиотеки, в котором нашлось место для более чем тысячи музыкальных произведений известных композиторов. Также в "Электронных ресурсах" открыт доступ к ресурсам публичных библиотек Санкт-Петербурга.

Также посетители портала могут воспользоваться разделом "Книжные рекомендации". В нем желающим подскажут, какие книги стоит почитать в зависимости от интересов и возрастной категории.

В разделе "Видеозаписи" присутствуют различные ролики, посвященные истории культуры и культурной жизни России. Также посетители могут ознакомиться с контентом YouTube-каналов библиотек и культурных центров.

Открывшие раздел "Онлайн-активности" обнаружат прямые трансляции различных мастер-классов, занятий секций и кружков, лекции, выставки и видеообзоры. В частности, 10 апреля в 18:00 на портале начнется трансляция виртуальной экскурсии по району Академический. А 11 апреля в 13:00 пройдет лекция, посвященная советским комиксам.

В связи с пандемией коронавируса в Москве закрыли для посещения все столичные культурные учреждения. Они перевели свою активность в виртуальную реальность. В частности, музеи Москвы планируют проведение онлайн-выставок, приуроченных ко Дню космонавтики.