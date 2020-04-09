Музей космонавтики покажет старт космического корабля онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старт космического корабля "Союз МС-16" с космодрома Байконур покажут в прямом эфире, сообщает портал мэра и правительства столицы. Трансляцию организует Московский музей космонавтики, запуск запланирован на 11:05 мск 9 апреля.

Увидеть его можно будет на странице музея в соцсети "ВКонтакте". Комментировать пилотируемый старт будут ведущий научный сотрудник Музея космонавтики, лектор и популяризатор Денис Прудник и старший научный сотрудник музея экскурсовод Дмитрий Еременко.

Экипаж состоит из трех человек: командира корабля Анатолия Иванишина, астронавта NASA Кристофера Кэссиди и космонавта-испытателя Ивана Вагнера.

Ранее музей запустил онлайн-викторину CosmoQuiz. Новые вопросы появляются на сайте по вторникам и четвергам в 10:00. Стать участником игры можно на любом этапе.

На сайте музея и в его официальных аккаунт также появился виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса. Всем желающим доступны различные онлайн-лекции, уроки, игры и экскурсии.

Виртуальные мероприятия подготовили и другие культурные центры Москвы. Дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово". Детская программа есть у Московского многофункционального культурного центра.

Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома". На этом курсе поделятся рекомендациями, как не столкнуться с эмоциональным выгоранием.