Музей космонавтики покажет старт космического корабля онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Старт космического корабля "Союз МС-16" с космодрома Байконур покажут в прямом эфире, сообщает портал мэра и правительства столицы. Трансляцию организует Московский музей космонавтики, запуск запланирован на 11:05 мск 9 апреля.
Увидеть его можно будет на странице музея в соцсети "ВКонтакте". Комментировать пилотируемый старт будут ведущий научный сотрудник Музея космонавтики, лектор и популяризатор Денис Прудник и старший научный сотрудник музея экскурсовод Дмитрий Еременко.
Экипаж состоит из трех человек: командира корабля Анатолия Иванишина, астронавта NASA Кристофера Кэссиди и космонавта-испытателя Ивана Вагнера.
Ранее музей запустил онлайн-викторину CosmoQuiz. Новые вопросы появляются на сайте по вторникам и четвергам в 10:00. Стать участником игры можно на любом этапе.
На сайте музея и в его официальных аккаунт также появился виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса. Всем желающим доступны различные онлайн-лекции, уроки, игры и экскурсии.
Виртуальные мероприятия подготовили и другие культурные центры Москвы. Дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово". Детская программа есть у Московского многофункционального культурного центра.
Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома". На этом курсе поделятся рекомендациями, как не столкнуться с эмоциональным выгоранием.
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