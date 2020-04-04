Онлайн-викторину CosmoQuiz запустил музей космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всех желающих пригласили принять участие в онлайн-викторине CosmoQuiz, которую запустил Московский музей космонавтики. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новые вопросы появляются на сайте по вторникам и четвергам в 10:00. Стать участником игры можно на любом этапе.

В онлайн-викторине CosmoQuiz уже поучаствовало более тысячи человек.

Ранее стало известно, что онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса. Москвичи смогут посмотреть в онлайн-режиме и на жизнь "Городской фермы". Школа проведет и мастер-классы, на которых расскажут, как своими руками сделать из стекла брошь, подвеску, картину или бусину.

29 марта Сергей Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома, за исключением особых случаев, прописанных в указе.

