Виртуальные встречи с писателями пройдут в московских библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Библиотеки департамента культуры города Москвы организуют виртуальные встречи с современными российскими поэтами, прозаиками, переводчиками, журналистами и критиками. Участники смогут пообщаться с ними и задать интересующие вопросы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Осенние встречи с литераторами пройдут в Instagram и на YouTube-каналах библиотек. Приглашаем принять в них участие всех желающих без предварительной регистрации. Во время эфира пользователи смогут задать интересующие их вопросы в чатах и комментариях", – рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

В октябре пройдет 13 встреч с писателями, расписание которых можно посмотреть на сайте "Онлайн.Библиогород". В конце этого месяца там опубликуют программу на ноябрь.

Ранее на портале "Онлайн.Библиогород" открыли новый раздел "Писатели-юбиляры – 2020". Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков – Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг.