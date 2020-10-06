Виртуальные встречи с писателями пройдут в московских библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Библиотеки департамента культуры города Москвы организуют виртуальные встречи с современными российскими поэтами, прозаиками, переводчиками, журналистами и критиками. Участники смогут пообщаться с ними и задать интересующие вопросы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Осенние встречи с литераторами пройдут в Instagram и на YouTube-каналах библиотек. Приглашаем принять в них участие всех желающих без предварительной регистрации. Во время эфира пользователи смогут задать интересующие их вопросы в чатах и комментариях", – рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.
В октябре пройдет 13 встреч с писателями, расписание которых можно посмотреть на сайте "Онлайн.Библиогород". В конце этого месяца там опубликуют программу на ноябрь.
Ранее на портале "Онлайн.Библиогород" открыли новый раздел "Писатели-юбиляры – 2020". Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков – Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг.
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