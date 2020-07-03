Названы самые захватывающие литературные сериалы этого лета

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Подборку наиболее увлекательных книжных сериалов лета составили "Дни.ру" совместно с сервисом "ЛитРес".

Герои книги "Черная полоса. Наша жизнь изнутри" Джейка и Элиса Бьерн влюблены, они хотят начать жизнь в новой стране. Однако все идет не по плану. Авторы честно рассказывают о происходящем в их жизни прямо сейчас – летом 2020 года.

"Будем как боги" Олега Роя – апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета – современные технологии и человеческие амбиции, способные привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Это сиквел дилогии Олега Роя "Страх", он будет состоять из трех частей: "Алхимик", "Некромант" и "Американские боги".

"К'ахана. Племя изгоев" Ню Бейли повествует об отце Кириака – суровом вожде племени, правление от которого переходит к нему самому. Молодой человек пытается понять, как действовать, чтобы родные и соплеменники выжили.

В книге "Куриный бульон для души. 101 лучшая история" Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена, Эми Ньюмарк собраны утешительные рассказы, успокаивающие в тяжелые минуты. Сборник выпустили студия озвучивания фильмов LostFilm и издательство Бомбора.

Антон Чиж и Команда описывают книгу "Трое в карантине" как незатейливое чтение для желающих отвлечься от действительности. Детективный сериал о приключениях трех подруг будет включать несколько частей. Первая – о Варваре, оказавшейся в период вспышки пандемии в Венеции и несколько дней наблюдающей за убийствами в доме напротив.

Персонажи книги "Питеру: "Я без нее" Янины Таждыновой Костя и Нора живут в Санкт-Петербурге. Он менеджер в ивент-агентстве, она дизайнер украшений. Однажды молодой человек случайно сталкивается с бывшей возлюбленной Ритой, расставание с которой он переживал болезненно. Эта встреча изменит жизнь главных героев.

"Источник неприятностей – 2" Кристины Вороновой – продолжение истории про двух девушек, познакомившихся на стажировке в магической фирме. Сначала Алла и Ника думают, что это сон, но вскоре выясняют, что все происходит в действительности. Во второй части романа героини продолжают решать волшебные рабочие вопросы, параллельно занимаясь личной жизнью.

В мае стало известно, что студия Amazon планирует снять сериал о главной героине книги "Девушка с татуировкой дракона" Лисбет Саландер. Она окажется в новой обстановке и в окружении новых персонажей.

Warner Bros. в июне объявила о предстоящей экранизации романа американского автора Лизы Джейн Смит "Запретная игра". Шоураннером выступит Грег Берланти, ранее работавший над "Супергерл" и "Флэшем".