Роман "Запретная игра" экранизируют в формате сериала

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Кинокомпания Warner Bros. объявила о предстоящей экранизации романа американского автора Лизы Джейн Смит "Запретная игра". Об этом сообщают "Дни.ру".

Известно, что текст превратится в сериал. Других подробностей пока практически нет, но сообщается, что шоураннером выступит Грег Берланти, ранее работавший над "Супергерл" и "Флэшем".

Первая книга из цикла "Запретная игра" была опубликована в 1994 году. Всего в серии три романа – "Охотник", "Погоня" и "Убийство". Согласно сюжету, герои оказываются заперты в мире настольной игры.

Ранее на малых экранах была представлена экранизация другой книги Смит, "Дневники вампира". Одноименный сериал транслировался в период с 2009 по 2017 год.

В мае стало известно, что сериалом станет и книга "Девушка с татуировкой дракона". Шведский роман экранизировали дважды: на родине (в расширенном телевизионном и сокращенном кинотеатральном форматах) и в Голливуде.

