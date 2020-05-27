"Девушка с татуировкой дракона" станет сериалом

Фото: стоп-кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона", 2011, режиссер Дэвид Финчер

Студия Amazon собирается снять сериал о главной героине книги "Девушка с татуировкой дракона" Лисбет Саландер, сообщает "Газета.ру".

Это не будет продолжением предыдущих экранизаций и сюжета книги Стига Ларссона. Героиня будет в новой обстановке и в окружении новых персонажей.

Кто сыграет Саландер, пока неизвестно. В шведской экранизации ее играла Нуми Рапас, в фильме Дэвида Финчера – Руни Мара, а в боевике "Девушка, которая застряла в паутине" – Клэр Фой.

Американская киностудия Universal Pictures анонсировала съемки ремейка фильма "Лицо со шрамом" 1983 года режиссера Брайана Де Пальма.

В роли режиссера новой кинокартины выступит обладатель премии "Оскар" за фильм 2017 года "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино. Известно, что действие ремейка будет происходить в Лос-Анджелесе.

Фильм 1983 года "Лицо со шрамом" рассказывает вымышленную историю преступника Тони Монтаны, который сделал карьеру на торговле наркотиками в США. Главную роль в картине исполнил Аль Пачино.