Студия Marvel объявила о выходе сериала "Досье Фьюри"

Фото: стоп-кадр из фильма "Первый мститель: Другая война", 2014 год, реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

Студия Marvel анонсировала скорый выход сериала под названием "Досье Фьюри". Зрители смогут увидеть его на стриминговой платформе Disney+ уже 15 мая, сообщает "Газета.ру".

Картина рассказывает историю директора организации Щ. И. Т. Ника Фьюри. В каждой серии он будет раскрывать секреты и тайны супергероев и злодеев киновселенной.

По стилистике сериал будет напоминать микс классической анимации и анимированных комиксов.

Ранее российские космонавты оценили идею съемок нового фильма с голливудским артистом Томом Крузом в космосе. Известно, что снимать новую ленту с актером серии фильмов "Миссия невыполнима" будут на МКС.