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В мире

16:19

В Сети представили трейлер нового фильма с Расселом Кроу

культура кино за рубежом

Фото: кадр из фильма "Неистовый" (2020), режиссер Деррик Борте

Психологический триллер "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли обзавелся новым трейлером. Об этом сообщает "Газета.ру".

Режиссером картины стал Деррик Борте, известный по фильмам "Лондон-Таун" и "Семейка Джонсов". По сюжету женщина обгоняет мужчину на светофоре, а он впоследствии настойчиво требует от нее извинений.

"Неистовый" с Расселом Кроу должен стать одним из первых фильмов, которые выйдут в прокат после снятия временных ограничений на работу кинотеатров. Речь идет о мерах, предпринятых в США.

Ранее аналогичные послабления анонсировали в отношении музеев и кинотеатров Ленинградской области в РФ. Работу учреждений возобновят, но при условии соблюдения санитарных норм, в частности ношения масок и сотрудниками, и гостями.

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