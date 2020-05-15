Анонсирован ремейк фильма "Лицо со шрамом"

Фото: EPA/TASS/NEIL HALL

Американская киностудия Universal Pictures анонсировала съемки ремейка фильма "Лицо со шрамом" 1983 года режиссера Брайана Де Пальма.

Как сообщается на сайте компании, в роли режиссера новой кинокартины выступит обладатель премии "Оскар" за фильм 2017 года "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино.

"Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", – информировала пресс-служба киностудии.

Известно, что действие ремейка будет происходить в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что сценарий для картины напишут Джоэл и Итан Коэны. В качестве продюсера выступит Скотт Стубер. Актерский состав фильма пока остается неизвестным.

Фильм 1983 года "Лицо со шрамом" рассказывает вымышленную историю преступника Тони Монтаны, который сделал карьеру на торговле наркотиками в США. Главную роль в картине исполнил Аль Пачино.

Ранее создатели "Аватара 2" поделились кадром со съемок. На фото были замечены голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.