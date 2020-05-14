Создатели "Аватара 2" поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Фото: twitter.com/officialavatar

Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.

Данный кадр был сделан до того, как съемочный процесс прервали из-за пандемии коронавируса. На фото, которое снято в Новой Зеландии, звезды находятся в огромном бассейне. Видно, что все артисты одеты в костюмы с датчиками захвата движения.

Первая часть блокбастера "Аватар" вышла в 2009 году. Действие фильма происходило в 2154 году. Кассовые сборы превысили отметку 2 миллиарда долларов. По расписанию премьер 20th Century Fox премьера "Аватара 2" запланирована на декабрь следующего года.

Недавно Кэмерон показал закадровые фото со съемок сиквела "Аватара".