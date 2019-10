В Сети появились фото со съемок сиквела "Аватар"

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара". Снимок опубликован в официальном аккаунте франшизы в Twitter.

На фотографии запечатлен Кэмерон с 3D-камерой на плече.

Блог франшизы в Twitter постоянно обновляется. Подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны планеты Пандора, публикуют лучшие рисунки поклонников, делятся новостями о съемках.

"Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D-камерой – просто еще один день на съемках сиквелов "Аватара", – сказано в подписи к фото.



Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!



Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. 👀 pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e