В Сети появились фото со съемок сиквела "Аватар"

03 октября, 20:54
03 октября, 20:54
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Фото: соцсети
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара". Снимок опубликован в официальном аккаунте франшизы в Twitter.
На фотографии запечатлен Кэмерон с 3D-камерой на плече.
Блог франшизы в Twitter постоянно обновляется. Подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны планеты Пандора, публикуют лучшие рисунки поклонников, делятся новостями о съемках.
"Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D-камерой – просто еще один день на съемках сиквелов "Аватара", – сказано в подписи к фото.
Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!— Avatar (@officialavatar) 2 октября 2019 г.
Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. 👀 pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e
На заднем плане видны декорации, имитирующие языки пламени. Это позволяет предположить, что на фото показан момент съемки батальной сцены.
Сюжет готовящегося фильма пока держится в секрете. Известно только, что у главных героев Джейка и Нейтири родится дочь, а люди спустя несколько лет снова захотят покорить планету Пандора и завладеть ее ресурсами.
Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" вышел в свет в 2009 году. До недавнего времени он оставался самым кассовым в истории (до выхода фильма братьев Руссо "Мстители: Финал" в апреле 2019 года).
Премьера фильма "Аватар-2" запланирована на декабрь 2021 года. Выпуск трех других частей состоится в 2023, 2025 и 2027 годах.
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