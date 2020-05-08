Джеймс Кэмерон показал закадровые фото со съемок сиквела "Аватара"

Новые кадры со съемок продолжения научно-фантастического боевика "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовали в официальном Twitter-аккаунте фильма.

На снимках видно, как актеры погружены в воду, а режиссер руководит съемочным процессом со специального надстроенного помоста. Зона съемки окружена слоем мелких пенопластовых шариков, чтобы ограничить попадание света в подводных сценах.

Актеры в представленной сцене одеты в костюмы с датчиками захвата движения. Это может означать, что они играют роль фантастических существ с планеты, на которой разворачивается действие, однако подробности неизвестны.

Согласно представленному расписанию премьер 20th Century Fox, премьера "Аватара 2" запланирована на декабрь 2021. Ранее фильм несколько раз переносился по причине доработок или иных факторов. Сам Кэмерон рассчитывает снять еще два фильма в цикле о героях планеты Пандора.

