Актеры "Властелина колец" воссоединились на YouTube

Актеры и создатели "Властелина колец" воссоединились в шоу на YouTube

Актеры и создатели трилогии "Властелин колец" воссоединились в интернет-шоу, передает телеканал Москва 24.

На YouTube вышло шоу с участием Элайджа Вуда, Иэна Маккеллена, Орландо Блума и других актеров легендарной трилогии.

Актеры зачитали разные сцены из фильма, вспомнили процесс съемок, а также обсудили знаменитую сцену с участием Шона Бина. Видео набрало за сутки более одного миллиона просмотров.

Кинотрилогия "Властелин колец" режиссера Питера Джексона выходила с 2001 по 2003 год. Трилогия имела большой финансовый успех и является одной из самых прибыльных серий фильмов. С 2012 по 2014 год Питер Джексон выпускал трилогию "Хоббит" – приквел событий "Властелина колец".

В конце 2017 года стало известно, что по мотивам книги "Властелин колец" Джона Толкина снимут сериал. Права на экранизацию для своего сервиса Prime Video получила компания Amazon.

В актерский список вошли 15 артистов, среди которых Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и другие.

