Актер из России сыграет во "Властелине колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца", 2001, реж. Питер Джексон

Британский актер с русскими корнями Максим Болдри подписал контракт с компанией Amazon для съемок в сериале "Властелин колец", сообщают "Дни.ру".

Он должен сыграть одну из ключевых ролей в сюжете. В то же время персонаж, которого должен исполнить Болдри, остается неизвестным.

Сюжет сериала также держится в строгом секрете. Известно лишь то, что повествование будет идти о событиях, которые предшествовали описанному в оригинальной трилогии Джона Толкиена.

Максим Болдри до семи лет жил в Москве и Варшаве и в совершенстве знает русский язык. В настоящий момент актер живет и работает в Великобритании.

15 января стал известен актерский состав сериала. В список вошли 15 артистов, среди которых Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и другие.

Ранее британские полицейские нашли Кольцо Всевластия в графстве Северный Йоркшир. Оно было обнаружено с другими вещами, украденными из дома в Йорке в феврале 2019 года.