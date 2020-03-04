Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:43

Актер из России сыграет во "Властелине колец"

культура за рубежом

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца", 2001, реж. Питер Джексон

Британский актер с русскими корнями Максим Болдри подписал контракт с компанией Amazon для съемок в сериале "Властелин колец", сообщают "Дни.ру".

Он должен сыграть одну из ключевых ролей в сюжете. В то же время персонаж, которого должен исполнить Болдри, остается неизвестным.

Сюжет сериала также держится в строгом секрете. Известно лишь то, что повествование будет идти о событиях, которые предшествовали описанному в оригинальной трилогии Джона Толкиена.

Максим Болдри до семи лет жил в Москве и Варшаве и в совершенстве знает русский язык. В настоящий момент актер живет и работает в Великобритании.

15 января стал известен актерский состав сериала. В список вошли 15 артистов, среди которых Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и другие.

Ранее британские полицейские нашли Кольцо Всевластия в графстве Северный Йоркшир. Оно было обнаружено с другими вещами, украденными из дома в Йорке в феврале 2019 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика