Сын Толкина выпустит неизданную книгу по вселенной "Властелина колец"

Сын британского писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер Толкин этим летом планирует выпустить первую книгу своего отца под названием "Падение Гондолина".

Как сообщает The Gardian со ссылкой на издательство HarperCollins, произведение было написано профессором в больнице, куда он попал после битвы на Сомме во время Первой мировой войны в 1916 году. Отмечается, что это первая история мира Средиземья, где впоследствии развернутся события "Хоббита" и "Властелина колец".

Книга повествует о захвате эльфийского города Гондолин лордом Морготом. Иллюстратором книги стал Алан Ли, который помогал Питеру Джексону в работе над декорациями кинотрилогии "Властелин колец".

В конце 2017 года стало известно, что по мотивам книги "Властелин колец" Джона Толкина снимут сериал. Права на экранизацию для своего сервиса Prime Video получила компания Amazon.

Планируется снять несколько сезонов. Создатели добавят новые сюжетные линии, предшествовавшие событиям "Братства кольца". По словам представителя компаний Tolkien Estate and Trust и HarperCollins Мэтта Гэлсора, Amazon перенесет на экран ранее неисследованные истории по мотивам оригинальных сочинений Толкина.

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