Скончался сын британского писателя Джона Толкина

Фото: youtube

Кристофер Толкин, сын знаменитого английского писателя и поэта Джона Толкина, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное Толкиновское общество.

"Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин", – указано в официальном твиттер-аккаунте организации.

Кристофер Джон Руэл Толкин был третьим и самым младший сыном автора знаменитых романов "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". Наибольшую известность Кристофер приобрел как редактор незавершенных черновиков отца.

Благодаря работе младшего сына, на свет появился энциклопедический текст "Сильмариллион", представляющий законы мира Средиземья.