Полицейские в Англии нашли Кольцо Всевластия

Фото: facebook.com/North Yorkshire Police

Кольцо Всевластия обнаружила полиция в графстве Северный Йоркшир в Великобритании, сообщается на странице полиции в Facebook.

Кольцо было найдено вместе с вещами, украденными из дома в Йорке в феврале 2019 года. Сотрудники полиции обратились с просьбой помочь в поисках владельца находки.

Кольцо Всевластия фигурировало в книге "Властелин колец" английского писателя Джона Толкина. Графство Йоркшир, где нашли украшение, звучит почти как название страны хоббитов Шир из книги. Также Йоркшир является родиной Шона Бина, исполнившего роль Боромира в первом фильме трилогии "Братство кольца".

Пользователи Сети предложили способ найти владельца украшения: нужно просто надеть кольцо – и тогда он сам вас обнаружит.

Ранее новую провинцию Норвегии предложили назвать Мордором. В книге Джона Толкина так называется территория мрака, куда отправляются герои романа, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. За это проголосовали 65 процентов участвующих в голосовании.