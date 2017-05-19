Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 11:42

В мире

Новую провинцию Норвегии предложили назвать Мордором

Кадр из фильма "Властелин колец"

Интернет-пользователи в ходе голосования предложили назвать новую провинцию Норвегии Мордором. За это проголосовали 65 процентов респондентов, сообщает iTromso.

Новая территория, название для которой выбирали в ходе голосования, образовалась после слияния двух губерний – Тромс и Финнмарк. Ее также предлагалось назвать Гокк – "у черта на куличиках".

Мордор – название территории мрака, куда отправляются герои романа Джона Толкина "Властелин Колец", чтобы уничтожить Кольцо Всевластия.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика