Новую провинцию Норвегии предложили назвать Мордором

Кадр из фильма "Властелин колец"

Интернет-пользователи в ходе голосования предложили назвать новую провинцию Норвегии Мордором. За это проголосовали 65 процентов респондентов, сообщает iTromso.

Новая территория, название для которой выбирали в ходе голосования, образовалась после слияния двух губерний – Тромс и Финнмарк. Ее также предлагалось назвать Гокк – "у черта на куличиках".

Мордор – название территории мрака, куда отправляются герои романа Джона Толкина "Властелин Колец", чтобы уничтожить Кольцо Всевластия.