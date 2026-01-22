Пожар в частном доме в Люберцах локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар в частном жилом доме в Люберцах локализован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, в настоящее время ведется работа по устранению открытого горения. Распространение огня на соседние дома предотвращено.

По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 18 человек и 6 спецмашин, отметили в пресс-службе.

О пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах стало известно вечером 22 января. ЧП произошло в СНТ "Зеленая Зона". Предполагалось, что в двухэтажном доме могут находиться дети.