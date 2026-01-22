РИА Новости: кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кортеж заехал на территорию Кремля через Боровицкую башню.

Ранее самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково около 22:35 по московскому времени. При этом до этого сообщалось, что воздушное судно спецпосланника вылетело из Цюриха в 17:47 по местному времени (19:47 по московскому) и взял курс на Москву.

После чего кортеж Уиткоффа покинул правительственный аэропорт "Внуково-2" и направился в сторону столицы. По информации журналистов, кортеж выехал из авиагавани в 22:46 по московскому времени.