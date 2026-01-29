Фото: Москва 24/Никита Симонов

Изменения возможны в расписании авиарейсов из-за снегопада в Москве. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.

Там подчеркнули, что это касается как прибывающих, так и вылетающих самолетов. Кроме того, некоторые рейсы могут быть отменены. Актуальное расписание можно найти на онлайн-табло, а также в чат-ботах аэропортов и перевозчиков.

Вместе с тем в условиях непогоды были усилены аэродромные службы столичных авиагаваней. В очистке от снега задействованы сотни единиц техники, работы ведутся на плоскостных сооружениях для обеспечения безопасности полетов и выполнения рейсов с минимальными задержками. В частности, в ночь на 29 января было проведено 19 чисток взлетно-посадочных полос.

Сильные снегопады продолжаются в столице с 27 января. Они прекратятся к полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней.

Коммунальные службы круглосуточно убирают снег. Ночью и ранним утром 29 января специалисты очистили с помощью техники дороги и тротуары Москвы, а также обработали их противогололедными материалами. По мере выпадения осадков цикл будет повторяться.