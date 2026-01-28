Москвичей предупредили об аномально холодной погоде до 3 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы, 30 января, до вторника, 3 февраля, предупредили в комплексе городского хозяйства.

Среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов.

В КГХ подчеркнули, что городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, опираясь на краткосрочный прогноз погоды.

В ГУ МЧС России по Москве в связи с понижением температуры рекомендовали не использовать для обогрева помещений электроприборы, которые для этого не предназначены, а также не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять электрообогреватели без присмотра.

Кроме того, необходимо выбирать одежду и обувь по погоде – одежда должна быть многослойной, а в помещении следует носить сменную обувь. Уличная, в свою очередь, должна иметь плотную утепленную подошву.

На улице следует избегать оголения щек, ушей, носа, запястий, пальцев и щиколоток. Стоять также нежелательно, необходимо двигаться, а для обогрева использовать ближайшие помещения, например магазины или подъезды.

После возвращения домой стоит отказаться от того, чтобы сразу выпить горячий чай или принять душ, так как из-за резкой смены температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В течение получаса необходимо адаптироваться к комнатной температуре.

Автомобилистам посоветовали строго соблюдать правила дорожного движения и правила личной безопасности – все узлы и агрегаты машины должны быть исправны, с собой нужно иметь заряженный телефон, топливо и теплые вещи. В багажнике при этом должны лежать инструменты для проведения ремонтных работ и буксировочный трос.

При попадании в сложную ситуацию необходимо позвонить по номерам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Тем временем столичные коммунальные службы продолжают очищать улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов. Собранный снег формируется в валы вдоль обочины. Следом их убирают с улично-дорожной сети. Обычно после завершения осадков снег вывозят на снегосплавные пункты.

Москва, согласно данным на среду, 28 января, обновила снежный максимум зимы. В городе зафиксирован 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца. В целом количество осадков в текущем месяце достигло 70 миллиметров, или 132% от нормы.

