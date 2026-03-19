Фото: depositphotos/borjomi88

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила о спланированной медиакампании по нагнетанию напряженности с Россией. Об этом пишет RT со ссылкой на пост политика в соцсети X.

Луна указала, что медиакампания проводится с помощью подставных источников. Однако, по ее словам, Штаты по-прежнему активно участвуют в диалоге с РФ по Украине. Никто не собирается саботировать эти переговоры.

"Я информирую об этом американский народ, поскольку сейчас циркулирует огромное количество информации по этой теме, и часть ее является ложной", – добавила Луна.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал изменение приоритетов у американских переговорщиков. По его словам, Вашингтон в настоящее время испытывает значительную нагрузку на других фронтах.

На фоне этого работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины находится на паузе. Вместе с тем продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам.

При этом Песков не исключил возможности нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшем будущем. Площадкой, по его словам, может стать Стамбул, поскольку все участники трехсторонних консультаций позитивно относятся к этому варианту.