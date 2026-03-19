Более 80% опрошенных считают, что "Зима в Москве" делает досуг интереснее

Проект "Зима в Москве" делает досуг интереснее и разнообразнее. Такое мнение выразили 83% жителей столицы и 97% непосредственных посетителей программ проекта, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ по заказу РИА Новости-Недвижимость.

В частности, большинство респондентов высоко оценили текущее состояние зимней спортивно-досуговой инфраструктуры столицы. Недовольство выразили лишь 3 и 1% соответственно.

Причем такой уровень удовлетворенности сопровождается ощущением улучшения возможностей для зимнего отдыха в Москве. Положительные изменения, как выяснили эксперты, отметили 73% горожан и 89% посетителей.

Следующий вопрос в анкетировании позволил составить топ-3 самых популярных видов зимнего отдыха и физической активности, которыми горожане занимаются время от времени. Лидирующую позицию заняло катание на коньках (47%), на втором месте расположилось катание с горок (37%), а закрыли список беговые лыжи (30%).

Вместе с тем аналитики выяснили, что в минувший холодный сезон около четверти опрошенных москвичей (23%) и каждый десятый турист (10%) посещали столичные спортивно-досуговые объекты. Наибольшую вовлеченность показала молодежь до 25 лет – 42%.

Самым популярным занятием среди жителей и гостей Москвы было катание на коньках (71 и 70% соответственно). На втором месте по популярности среди туристов оказались прогулки, а среди горожан – лыжи и катание с горок. Среднее время нахождения на катках и трассах составило около 2 часов (110 минут для горожан, 125 для туристов и 118 для посетителей площадок).

Причем посещению катка преимущественно отдавалось предпочтение в выходные. Треть опрошенных назвали его любимым занятием, уступающим только прогулкам в парке или сквере. Тем не менее среди жителей столицы в возрасте от 35 до 44 лет зимние активности занимают первое место.

Поскольку такие мероприятия чаще всего рассматриваются как развлечения для больших компаний, чуть более трети москвичей указали, что занимаются ими всей семьей, примерно столько же – вдвоем с партнером, а четверть – с детьми или друзьями. В свою очередь, каждый пятый горожанин предпочитает проводить такой отдых в одиночку.

Из них порядка 97% респондентов оказались полностью удовлетворены посещением спортивных и досуговых объектов мегаполиса. Более того, такие же высокие оценки были даны комфортности условий для ожидания – 90% москвичей, 89% туристов и 98% посетителей.

Из предыдущего вопроса эксперты сделали вывод, что данный пункт включает в себя наличие отапливаемых мест для ожидания, удобство помещений, чистоту в пунктах проката и подсобках, а также график работы и профессионализм сотрудников проката. Учитывая удовлетворенность вышеперечисленными аспектами, 97% опрошенных заявили о готовности вернуться на объекты в будущем.

Введение новых услуг может значительно продлить среднее время пребывания людей на зимних спортивно-досуговых объектах, считают 77% горожан и 70% посетителей. Более того, включение активностей в туристические маршруты и путевки повысит интерес к этим предложениям среди двух третей опрошенных путешественников, а еще почти три четверти гостей города, которые уже посещали соответствующие объекты в Москве, выразили желание побывать на всесезонном катке во время следующей поездки.

Помимо этого, анализ возможных направлений развития зимней инфраструктуры позволил выделить два основных аспекта. Первый касается базовых удобств. Например, не менее 80% респондентов считают важным наличие комфортных мест для ожидания, отдыха, теплых павильонов и туалетов.

Второй аспект связан с содержательной составляющей отдыха. Около 40–60% опрошенных подчеркивают значимость интересных мероприятий для всей семьи, игровых комнат для детей и разнообразных программ.

Эксперты акцентировали внимание на интересном моменте, согласно которому именно туристы чаще обращают внимание на важность практически всех параметров. Наиболее заметные различия касаются кафе и ресторанов: об их значимости заявили 80% туристов, в то время как среди горожан этот показатель составил 67%.

Всего о проекте "Зима в Москве" знают 60% москвичей, из которых 17% лично посещали мероприятия. Горожане особенно ценят вовлекающий формат бесплатных программ, предлагаемых в рамках проекта.

Мнение туристов почти совпадает с точкой зрения местных жителей. В частности, 80% опрошенных подчеркнули, что проект создает больше возможностей для общения, увеличивает число мест для зимнего отдыха, предлагая более разнообразное и интересное времяпрепровождение, а также создает дополнительную привлекательность города в части прогулок и доступности зимнего спорта для молодежи.

Большинство респондентов также согласны, что проект помогает легко найти место для зимних занятий рядом с домом, а благотворительные инициативы способствуют улучшению настроения людей.

Очередной сезон "Зимы в Москве" завершился в этом году 28 февраля. За три месяца в городе провели свыше 57 тысяч благотворительных акций, спортивных мероприятий, семейных и детских программ.

Всего проект объединил 32 миллиона жителей столицы и туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. По всей Москве работали свыше 400 площадок, а количество гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50% по сравнению с 2025 годом.

